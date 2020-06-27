Covid-19 gölgesinde YKS maratonu başladı Covid-19 gölgesinde YKS maratonu başladı Bu yıl tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid-19) gölgesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Malatya'da da ilk oturum ile başladı.

Covid-19 gölgesinde YKS maratonu başladı

MALATYA - Bu yıl tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid-19) gölgesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Malatya'da da ilk oturum ile başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyulan sınavda, veliler bahçe dışında tutuldu.

Korona virüs nedeniyle bu yıl alınan birçok yeni tedbirler ile birlikte YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi tüm ülkede olduğu gibi Malatya'da da saat 10.15'te başladı. Öğrenciler aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara gelirken, okul girişlerinde de sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Sadece öğrencilerin okul bahçesine alındığı sınavda, öğrencilere maske ve dezenfektan verilerek sınava girecekleri okula alındı. Sosyal mesafe kuralları gereği öğrenci velileri, okul bahçesine alınmadı.

Kaynak: İHA