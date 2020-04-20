Covid-19 gölgesinde Ramazan: Toplu iftar, cemaatle teravih, cuma namazı, umre yok Koronavirüs sebebiyle bu sene 24 Nisan'da başlayacak Ramazan ayında dünya üzerindeki birçok Müslüman cemaatle teravih ve cuma namazı kılamayacak. Birçok belediye toplu iftarları yasakladı. Kabe ziyarete kapatıldığı için umre ziyareti de yapılamayacak.

Toplu iftarlar, binlerin katıldığı teravih namazları, Ramazan alışverişleri, kalabalık sahurlar ve pide kuyrukları... Müslümanlar tarafından "11 Ayın Sultanı" olarak adlandırılan İslam dünyasının en önemli ibadet ayı Ramazan'da, daha önceden yapılan birçok gelenek ve toplu ibadet, koronavirüs salgını ve bu kapsamda alınan karantina uygulamaları nedeniyle tehlikeye girdi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com