Covid-19 gölgesinde Paskalya Bayramı: Ortodoks kiliseler boş kaldı, ayinler sanal ortamda
Dünya genelinde 260 milyondan fazla Ortodoks Hristiyan, Paskalya Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde kutluyor
19.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:08
Dünya genelinde 260 milyondan fazla Ortodoks Hristiyan, Paskalya Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde kutluyor.
Bununla birlikte bazı bölgelerdeki kiliselerde toplu ibadetler gerçekleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com