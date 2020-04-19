Covid-19 gölgesinde Paskalya Bayramı: Ortodoks kiliseler boş kaldı, ayinler sanal ortamda
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Paskalya, Dünya

Covid-19 gölgesinde Paskalya Bayramı: Ortodoks kiliseler boş kaldı, ayinler sanal ortamda

Dünya genelinde 260 milyondan fazla Ortodoks Hristiyan, Paskalya Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde kutluyor

19.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:08
Covid-19 gölgesinde Paskalya Bayramı: Ortodoks kiliseler boş kaldı, ayinler sanal ortamda

Dünya genelinde 260 milyondan fazla Ortodoks Hristiyan, Paskalya Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde kutluyor.

Bununla birlikte bazı bölgelerdeki kiliselerde toplu ibadetler gerçekleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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