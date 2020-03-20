Covid-19 gölgesinde Nevruz kutlamaları pencere ve balkonlardan yapıldı Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nevruz etkinlerinin iptal edilmesinin ardından Türkiye'nin bir çok noktasında halk, evlerin pencerelerinden ve balkonlardan kutlamalar yaptıView on euronews.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nevruz etkinlerinin iptal edilmesinin ardından Türkiye'nin bir çok noktasında halk, evlerin pencerelerinden ve balkonlardan kutlamalar yaptıView on euronews Kaynak: Euronews.com