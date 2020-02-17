Covid-19 gelişmeleriyle altın ve petrol yatay

17.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:54

Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin 1,775 kişiye virüsten etkilenenlerin de 72,000 kişiye yaklaşmasının ardından petrol ve altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Altın fiyatları, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) ticari bankalara orta vadeli fonlama sağlaması ve bu fonlama için uyguladığı faizi düşürmesinin artından iki haftanın en yüksek düzeyine yaklaştı.

Çin Maliye Bakanı Liu Kun, gelecekte Çin'in bütçe gelirlerinin düşmesini ve harcamalarının artmasını beklediğini söyledi. Proaktif mali politikanın ekonomide aşağı yönlü baskılara karşı tampon oluşturulmasına yardım edeceğini belirten Liu Kun, ancak yalnızca harcamaların artırılmasına bel bağlanamayacağını vurguladı. Maliye Bakanı, şirketlerin karşı karşıya oldukları zorlukların atlatılması açısından hedefli ve kademeli vergi ve harc indirimleri ortaya koyacaklarını belirtti.Çokuluslu ABD menşeili yatım şirketi Goldman Sachs,Covid-19 salgınının petrol talebini olumsuz etkilemesi nedeniyle Brent petrol ve ham petrol için ilk çeyrek tahminlerini varil başına 10'ar dolar düşürdü.ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 14 Şubat itibarıyla son bir haftada 2 adet artışla 678 adete yükseldi. Uluslararası endüstriyel ve petrol sahası hizmetleri şirketlerinden Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet düşüşle 110 düzeyine geriledi ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı değişmeyerek 790 düzeyinde kaldı.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.10 gerileyerek 57.26 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.04 artışla 52.07 dolardan işlem görüyor.Küresel Emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.32 artışla 17.79 dolardan,altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,585.00 dolardan,bakır, yüzde 1.00 artışla 2.625 dolardan,platin, yüzde 0.28 artışla 971.50 dolardan vepaladyum yüzde 4.03 artışla 2,410.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 307 liraya, çeyrek altın 503 liraya, Cumhuriyet altını da 2,080 liraya geriledi.

Kaynak: DHA