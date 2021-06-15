İnaktif covıd-19 aşısı gebelere uygulanabilir mi?
Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "İnaktif covıd-19 aşısı gebelere uygulanabilir mi?" sorusu yer aldı. Peki, İnaktif covıd-19 aşısı gebelere uygulanabilir mi?
Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Daha önce covid geçirenler İnaktif covıd-19 aşısı gebelere uygulanabilir mi, konusunu merak etti. İşte, detaylar.
İNAKTİF COVID-19 AŞISI GEBELERE UYGULANABİLİR Mİ?
Ülkemizde de COVID-19'a karşı aşı çalışmaları yapılmaktadır. Bu aşılara ilişkin faz aşamalarının başarıyla tamamlanmasının ardından aşı üretimine geçilmesi planlanmaktadır.
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