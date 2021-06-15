Türkiye'de covid-19'a karşı aşı çalışmaları yapılıyor mu?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "Türkiye'de covid-19'a karşı aşı çalışmaları yapılıyor mu?" sorusu yer aldı. Peki, Türkiye'de covid-19'a karşı aşı çalışmaları yapılıyor mu?