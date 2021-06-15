Türkiye'de covid-19'a karşı aşı çalışmaları yapılıyor mu?
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Türkiye'de covid-19'a karşı aşı çalışmaları yapılıyor mu?

Türkiye'de covid-19'a karşı aşı çalışmaları yapılıyor mu?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "Türkiye'de covid-19'a karşı aşı çalışmaları yapılıyor mu?" sorusu yer aldı. Peki, Türkiye'de covid-19'a karşı aşı çalışmaları yapılıyor mu?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Daha önce covid geçirenler Türkiye'de covid-19'a karşı aşı çalışmaları yapılıyor mu?, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

TÜRKİYE'DE COVID-19'A KARŞI AŞI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR MU?

Ülkemizde de COVID-19'a karşı aşı çalışmaları yapılmaktadır. Bu aşılara ilişkin faz aşamalarının başarıyla tamamlanmasının ardından aşı üretimine geçilmesi planlanmaktadır.

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