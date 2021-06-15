Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı?" sorusu yer aldı. Peki,Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı??