Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı?
Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı?" sorusu yer aldı. Peki,Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı??
Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı?, konusunu merak etti. İşte, detaylar.
ÇOCUKLARA DA COVID-19 AŞISI YAPILACAK MI?
T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.