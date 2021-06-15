Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı?
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Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı?

Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı?" sorusu yer aldı. Peki,Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı??

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Çocuklara da covıd-19 aşısı yapılacak mı?, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

ÇOCUKLARA DA COVID-19 AŞISI YAPILACAK MI?

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.

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