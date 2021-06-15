İnaktif covıd-19 aşısı emziren kadınlara uygulanabilir mi?
Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "İnaktif covıd-19 aşısı emziren kadınlara uygulanabilir mi?" sorusu yer aldı. Peki, İnaktif covıd-19 aşısı emziren kadınlara uygulanabilir mi??
Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Daha önce covid geçirenler İnaktif covıd-19 aşısı emziren kadınlara uygulanabilir mi?, konusunu merak etti. İşte, detaylar.
İNAKTİF COVID-19 AŞISI EMZİREN KADINLARA UYGULANABİLİR Mİ?
Emzirme döneminde inaktif COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.