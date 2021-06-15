COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım?
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COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım?

COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım" sorusu yer aldı. Peki, COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Daha önce covid geçirenler COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

COVID-19 GEÇİRDİM, YİNE DE AŞI YAPTIRMALI MIYIM?

COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.

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