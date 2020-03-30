COVID-19 Gayrimenkul Piyasalarını Nasıl Etkileyecek?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› COVID-19 Gayrimenkul Piyasalarını Nasıl Etkileyecek? - Haberler
Güncel

COVID-19 Gayrimenkul Piyasalarını Nasıl Etkileyecek?

Dünyada ve ülkemizde ciddiyetini gittikçe artıran COVID - 19 virüsünün etkisi ekonomi ve finansal piyasaların ardından gayrimenkul piyasasını da olumsuz etkilemeye başladı.

30.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:36
COVID-19 Gayrimenkul Piyasalarını Nasıl Etkileyecek?

Çin'de virüs sonrası gayrimenkul piyasalarında satışların %45 azaldığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Ülkemizde yayınlanan ilan sayılarında şimdiden %10 bir düşüş yaşandı. Mart ayında yapılan satışların büyük bir kısmı, pandemi öncesi yapılan anlaşmaların işlemleri. Son günlerde birçok emlak işletmesi kapalı ve online olarak hizmet vermeye çalışıyorlar. Bu ilk etki döneminin Haziran ayı başına kadar devam edebileceğini söylemek mümkün" dedi.

Gayrimenkul Türleri Virüsten Farklı Etkilenecek

Covit-19 sürecinde piyasalarda gayrimenkul türlerine farklı tepkiler verileceğini belirten Özelmacıklı "İlk etapta alışveriş merkezleri, oteller, yurtlar ve kongre merkezleri etkilenecek. Sonrasında ise özel okul, perakende, depolama ve ofis piyasalarında daralmalar yaşanacak. Konutta daralmanın biraz daha zamana yayılabileceğini düşünüyoruz. Lojistik ve endüstriyel piyasalarda ise büyümeye ihtiyaç duyulacak" dedi.

Evden Çalışma Beklentileri Değiştirecek

Evden çalışma döneminde konutlar için yeni alanlara ihtiyaç duyulmaya başlandığını da belirten Altın Emlak Genel Müdürü "Evden çalışmaya alışma sonrasında özellikle hizmet sektöründe işverenler daha küçük ofislerin kullanımını tercih edebilir gözüküyor. Özellikle online toplantılara imkan tanıyan uygulamalar ile daha esnek ve kolay çalışma ortamları sağlanabilecek. Ortak çalışma alanlarında ise önemli ölçüde talep azalması bekleniyor. İnsanlar sosyal mesafe nedeni ile diğer kişiler ile temas kurmaktan ve yakın durmaktan mümkün olduğunca kaçınacaklar" dedi.

Kira Ödemelerinde Sıkıntılar Yaşanabilir

Ciro bazlı kiralamalar dışında işyeri ve konut kira bedellerin ödemelerinde yaşanacak zorlukların kira geliri elde edenler için de bir risk oluşturacağını değerlendiren Özelmacıklı "Her ne kadar 1 Mart, 30 Haziran arasında işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak olsa da ödenmeyen kiraların tahsili istenebilecek. Özellikle istihdamda yaşanabilecek olan daralma sonrasında gerek kira gerekse konut kredi ödemelerini önemli ölçüde aksatabilir" dedi.

Konut Alımında Kredi Kullanımı Artabilir

Bekle-gör evresi sonrası, piyasalar normalleşmeye başladığında nakit pozisyonu korumak isteyen konut alıcılarının kredilere daha çok müracaat edebileceğini de belirten Özelmacıklı "Kredilendirme oranın artması, ev sahibi olmanın özellikle bu dönemdeki öneminin hissedilmesi, insanların ev alım talebini artıracaktır. İnsanlar bu tür dönemlerde daha ferah ve geniş evlere ihtiyaç duydukları için taleplerinde de bu yönde değişiklikler olacak. Evden çalışabilmek için artık yüksek hızda interneti olan, daha çok oda sayılı taşınmazların talebinde artışlar yaşanacak. Ayrıca villa, müstakil evlere ve alternatif bir yaşam alanı sunan yazlık evlere talebin artacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Koronavirüs ilacı, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı Haberler
Koronavirüs ilacı, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin lira Haberler
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin lira
Abdülhamid'in hayali olan asrın projesinde sona doğru! 50 ili etkiliyor Haberler
Abdülhamid'in hayali olan asrın projesinde sona doğru! 50 ili etkiliyor
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız Haberler
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Bilim insanları, koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesini açıkladı Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesini açıkladı
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı...
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Zekeriya Birkan
Magazin Seda Sayan Ebru Polat Ender Saraç Acun Ilıcalı
Spor Falcao Arda Turan Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Wuhan Ankara Fatih Terim
Şu an buradasınız: COVID-19 Gayrimenkul Piyasalarını Nasıl Etkileyecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 09:48:26. #1.15#
title