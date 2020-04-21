Covid-19: Fransa'ya Çin'den ithal edilen maskeler normlara uygun değil, sertifikaları sahte iddiası Fransa'da devlet radyosu Radio France, Covid-19 nedeniyle Çin'den ithal edilen maskelerin gerekli medikal normlara uygun olmadığını iddia etti. Radyonun araştırmacı gazetecileri Çin'den ithal edilmesi için kullanılan birçok uygunluk sertifikasının da sahte olduğunu gözler önüne serdi

Fransa'da devlet radyosu Radio France, Covid-19 nedeniyle Çin'den ithal edilen maskelerin gerekli medikal normlara uygun olmadığını iddia etti. Radyonun araştırmacı gazetecileri Çin'den ithal edilmesi için kullanılan birçok uygunluk sertifikasının da sahte olduğunu gözler önüne serdi. Araştırma ayrıca Çin'den gelen maskelerin özellikle ameliyatlarda kullanılan türlerinin kullanılmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com