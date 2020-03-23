Covid-19: Fransa'da ölü sayısı 674'e yükseldi; olağanüstü önlemler 2 ay daha uzatılabilir Fransa Bilim Konseyi bugün gerçekleşecek toplantıda Fransız halkının evde izolasyon ve sokağa çıkma önlemlerinin süresine ve bu tedbirlerin tam olarak neleri kapsadığına karar verecek. Mecliste oylanacak olan kararın son hali ile ülkede 2 ay sürecek 'Olağanüstü sağlık krizi' ilan edilebilir.

Fransa'da son 24 saat itibari ile 112 kişi daha Covid-19 salgınınından dolayı hayatını kaybetti. Ülkede hızla yayılan hastalıktan dolayı ölenlerin sayısı 674'e yükseldi. Covid-19 teşhisi konularak hastaneye yatırılanların sayısı ise 7 bin 240 oldu.

Kısmi dışarı çıkma yasağının ikinci haftasının başladığı ülkede hastanede çalışan 68 yaşında bir doktor da hayatını kaybetti. Hastalığın ülkede görülmesinden beri Covid-19'a yenik düşen doktor sayısı böylece 3'e ulaştı. Son gelişmelerin ardından mart sonuna kadar sürmesi öngörülen kısmi dışarı çıkma yasağının hükümet tarafından daha da uzatılması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle