Covid-19: Fransa'da baget ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkanlara 135 euro ceza geliyor Fransa’nın Akdeniz’e kıyısı bulunan Sanary-sur-Mer kasabasında, ekmek almak için dışarı çıkmayı bahane edenlerin önüne geçebilmek için belediye yeni bir sınırlama getirdi.

Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı bulunan Sanary-sur-Mer kasabasında, ekmek almak adına dışarı çıkmayı bahane edenlerin önüne geçebilmek için belediye yeni bir sınırlama getirdi. Sanary-sur-Mer Belediye Başkanı Ferdinand Bernhard, fırına gitmeyi bahane edip, sadece dışarı çıkabilmek için bir somun ekmek alanlara 135 euro para cezası getirileceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com