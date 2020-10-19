Covid-19 Fransa'da 1 milyon kişiyi yoksulluk sınırının altında bıraktı

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının başlangıcından bu yana 1 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında kaldığı açıklandı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının başlangıcından bu yana 1 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında kaldığı açıklandı.

Avrupa ülkeleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgası ile başa çıkmaya çalışırken Fransa'da yoksulluk artıyor. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüs salgının başlangıcından beri 1 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında kaldığı belirtildi. Ülkede toplam 9.3 milyon kişinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı bildirildi. Gelirlerin azalmasıyla yardım taleplerinde ise artış gözlemlendi. Eylül ayında 8 milyondan fazla kişinin gıda yardımı talebinde bulunduğu aktarıldı.

Halk Yardım Derneği Genel Sekreteri Henriette Steinberg daha önce yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç böyle bir durum yaşamadık, acil bir durum var" ifadelerini kullanmıştı.

Daha fazla iş kaybıyla birlikte yoksulluk sınırına geçen kişi sayısının 2020'nin sonuna kadar artması bekleniyor. Banque de France'a göre bu yıl 800 bin kişinin işten çıkarılması bekleniyor. Birleşmiş Milletlere göre ise küresel çapta Covid-19 salgını, yıl sonuna kadar 130 milyondan fazla kişiyi kronik açlığa sürükleyebilir. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı