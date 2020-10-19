Covid-19 Fransa'da 1 milyon kişiyi yoksulluk sınırının altında bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Covid-19 Fransa'da 1 milyon kişiyi yoksulluk sınırının altında bıraktı

19.10.2020 14:42 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:42
Covid-19 Fransa'da 1 milyon kişiyi yoksulluk sınırının altında bıraktı

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının başlangıcından bu yana 1 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında kaldığı açıklandı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının başlangıcından bu yana 1 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında kaldığı açıklandı.

Avrupa ülkeleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgası ile başa çıkmaya çalışırken Fransa'da yoksulluk artıyor. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüs salgının başlangıcından beri 1 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında kaldığı belirtildi. Ülkede toplam 9.3 milyon kişinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı bildirildi. Gelirlerin azalmasıyla yardım taleplerinde ise artış gözlemlendi. Eylül ayında 8 milyondan fazla kişinin gıda yardımı talebinde bulunduğu aktarıldı.

Halk Yardım Derneği Genel Sekreteri Henriette Steinberg daha önce yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç böyle bir durum yaşamadık, acil bir durum var" ifadelerini kullanmıştı.

Daha fazla iş kaybıyla birlikte yoksulluk sınırına geçen kişi sayısının 2020'nin sonuna kadar artması bekleniyor. Banque de France'a göre bu yıl 800 bin kişinin işten çıkarılması bekleniyor. Birleşmiş Milletlere göre ise küresel çapta Covid-19 salgını, yıl sonuna kadar 130 milyondan fazla kişiyi kronik açlığa sürükleyebilir. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Süleyman Soylu Engin Yıldırım Abdülhamit Gül
Magazin Ezgi Mola Halil Sezai Yavuz Bingöl Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Ozan Kabak Serdar Aziz Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid-19 Fransa'da 1 milyon kişiyi yoksulluk sınırının altında bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 14:46:40. #1.14#
title