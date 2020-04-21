Covid-19 Evde Test Kiti FDA Onayı Aldı!

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), LabCorp tarafından üretilen Covid-19 evde test kiti için yetkilendirme başvurusunu kabul etti. Peki söz konusu test kimlerde kullanılacak, hangi avantajları sunuyor ve fiyatı ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

Covid-19 Evde Test Kiti Fiyatı Ne Kadar?

LabCorp tarafından üretilen evde test kiti temel olarak hastaneye gitmeden test yapabilmeye olanak sunuyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yetkilendirilen şirket, söz konusu kitlerin öncelikle sağlık çalışanlarına ve ilk müdahale ekiplerine temin edileceğini aktardı.

Bu kite sahip olan kişiler uygun sıvı örneğini toplamak için boğazlarından ve burunlarından örnek alabilir. Buna karşın testlerin sonuçlarının tespiti için toplanan örneklerin yine bir laboratuvara gönderilmesi gerekiyor. Yani sonuçların evde öğrenilmesi mümkün değil. Ancak kişilerin örnekleri kendi kendine toplaması sağlık çalışanları ile teması en aza indireceği için pek çok açıdan fayda sunar.

Buna ek olarak evde test kitinin fiyatı ise 119 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel kur ile yaklaşık 831 TL yapıyor. Tabii bu kitlerin yakın dönemde ülkemizde kullanılmasına yönelik bir planın olmadığını vurgulamakta fayda var. Amerika'da ise geçtiğimiz aydan bu yana bu yönde adımlar atıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün yaklaşık 150,000 test yapılıyor. Buna karşın uzmanlar, bu miktarın salgını kontrol altına alabilmek için gereken günlük test sayısına kıyasla oldukça düşük olduğunu belirtiyor.