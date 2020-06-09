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Covid-19, etkinlik ve eğlence sektöründe 1 Trilyon Dolara mal oldu

Türkiye'nin yaratıcı etkinlik ajanslarından Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, koronavirüsün sektöre etkilerini ve sektördeki yeni yol haritasını değerlendirdi.

Covid-19, etkinlik ve eğlence sektöründe 1 Trilyon Dolara mal oldu
09.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:19

COVİD-19 SALGINI ETKİNLİK VE EĞLENCE ENDÜSTRİSİNİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Pandemi sürecinde etkinlik ve eğlence endüstrisi, turizm endüstrisi ve hizmet endüstrisinin aldığı yaralara değinen Sesli, "Sektör 2-5 yıl sürecek hasarlar aldı bu süreçten. Birçok sektör, yaptığı iş dolaylısıyla yerküre üzerinde yaklaşık 4 aydır yasaklı bir endüstride yer alıyor.Etkinlik endüstrisi için ilkbahar ve sonbahar en yüksek 2 dönem ve bunlardan ilkbaharı sektör kaybetmiş durumda" dedi.

TÜM DÜNYADA SEKTÖR OLARAK 1 TRİLYON USD CİVARI CİRO VE İŞ KAYBI VAR

"İçinde bulunduğumuz gruplarda işverenler cephesinde az bir oran Temmuz, çoğunluk ise ofislerine Eylül'de dönecek gibi gözüküyor. Mücbir sebep kategorisinde yer alıp bankalardan mücbir sebep desteği görememiş bir endüstri olarak sektör üzerindeki belirsizlik devam ediyor.

3 AYDIR 35 BİNİN ÜZERİNDE ORGANİZASYON İPTAL EDİLDİ

Tüm dünyada sektör olarak 1 Trilyon USD civarı ciro ve iş kaybı netleşmiş durumda. Avrupa'nın eğlence, kültür, sanat, müzik ve spor şehri olan gerçek bir hizmet endüstrisi başkenti Londra'da 2020 yılı 43.6 milyar GBP kaybın geçtiğimiz haftalarda reel kabul edildiği açıklandı. Almanya 750 milyar Euro civarı olan paketinde 10 ve altı çalışanları olan ve tekil çalışanlara yönelik 50 Milyar Euro bir paket ayırdı. Bu aslında sanatçılardan, kültür elçilerine, müzisyenlere kadar herkes için geçerli. Eğlence ve etkinlik endüstrisinde son 3 ay içerisinde gerçekleşememiş ve iptal edilmiş kurumsal faturalı ya da biletli organizasyon sayısı 35.000'inin üzerinde.

ETKİNLİK SEKTÖRÜNÜN YENİ NORMALİNDE AÇIK HAVA FESTİVALLERİ DAHA ÇOK TERCİH EDİLECEK

Alper Sesli; projelerin çoğunluğunun iptal edilip, az bir bölümünün ileri bir tarihe alındığını çok az bir bölümünün de 2020 son çeyrek bandına ertelendiğini belirtti. Sonbaharda soğuk havalar gelmeden açık hava organizasyonlarında ise gözle görülür bir arz çalışması olduğunu belirten Sesli, tabi talep ne düzeyde gerçekleşecek bu yine belirsiz." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

Ekonomi Manşet

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