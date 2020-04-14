Covid-19 Erkeklerde Neden Daha Ölümcül Seyrediyor? Covid-19 üzerinden derlenen veriler virüsün, erkekler ve kadınlar için farklı sonuçlara sahip olduğunu işaret ediyor.

Covid-19 üzerinden derlenen veriler virüsün, erkekler ve kadınlar için farklı sonuçlara sahip olduğunu işaret ediyor. Peki insanları ayrım gözetmeden enfekte eden bir virüs için cinsiyetin nasıl bir etkisi var? İşte bazı açıklamalar!

Erkeklerde Daha Ölümcül Seyrediyor

SARS-CoV-2, enfekte olan kişilerin kim olduğuna bakmaksızın ağır sonuçlara yol açabiliyor. Sonuç olarak koronavirüs bir genetik materyaldir ve aktif ayrımcılık yapamaz. Yine de virüsün farklı insan grupları üzerinde çok farklı etkilerinin olduğu görülüyor. En belirgin ayrımlardan birisi ise cinsiyet noktasında öne çıkıyor.

Şimdiye kadar ortaya çıkan en çarpıcı farklılıklardan birisi kadınların ve erkeklerin ölüm oranları.

Örneğin Amerika'da virüse yakalanan erkeklerin ölüm oranı, kadınların ölüm oranından iki kat daha yüksek. Benzer şekilde Batı Avrupa'da ölümlerin yüzde 69 oranındaki kısmını erkekler oluşturuyor. Benzer oranları Çin'de veya başka yerlerde de görmek mümkün.

İki Görüş Hakim

Bu duruma açıklık getirmek isteyen bilim insanları ağırlıklı olarak iki farklı görüş üzerinde duruyor.

Oxford Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Philip Goulder bunların ilkini bağışıklık sistemi ile açıklıyor. Goulder, kadınların bağışıklık sistemi tepkisinin erkeklere nazaran daha güçlü olduğunu söylüyor. Goulder'e göre kadınların aşılara ve enfeksiyonlara karşı tepkileri daha agresif ve etkili seyreder.

Bu, kısmen kadınların iki X kromozomuna sahip olmasından (erkeklerde yalnızca bir adet bulunur) kaynaklanıyor olabilir. Koronavirüs gibi virüslerin algılandığı protein X kromozomunda kodlanır ve sonuç olarak kadınlarda bu protein erkeklere nazaran iki kat daha fazla dozda olur. Bu nedenle bağışıklık tepkisi daha güçlü olur.

Bir diğer görüş ise yaşam tarzı üzerine. Goulder sigara içmenin, kalp hastalıklarının, kronik akciğer hastalıklarının ve kanserin ölüm riskini artırdığına dikkat çekip örneğin sigara içmenin erkeklerde çok daha yaygın olduğunu belirtiyor. Tabii sigaraya bağlı hastalıkları da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Yine de bu iki görüşün de şu aşamada bir fikir olduğunu belirtmek gerekiyor. Henüz bunları destekleyecek araştırma sonuçları bulunmuyor.