Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek minarelerden sürdürülüyor

Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek minarelerden sürdürülüyor Sivas'ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takıldı, geleneğin bozulmamasını isteyen Sivaslılar çareyi ilahiyi minare hoparlöründe seslendirilmekle buldu Sivas'ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek...

Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek minarelerden sürdürülüyor

Sivas'ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takıldı, geleneğin bozulmamasını isteyen Sivaslılar çareyi ilahiyi minare hoparlöründe seslendirilmekle buldu

SİVAS - Sivas'ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takıldı, geleneğin bozulmamasını isteyen Sivaslılar çareyi ilahiyi minare hoparlöründe seslendirilmekle buldu.

Sivas'ta, 15. yüzyılda yaşamış Sivas evliyalarından Şemsettin Sivas-i tarafından yazıldığı düşünülen 'Ya Hannan, ya Mennan' ilahisi Sivas'taki tüm camilerde 5 asırdır Ramazan ayının başında teravih namazlarından sonra okunuyordu. Artan korona virüs nedeniyle alınan tedbirler sonrası camilerde teravih namazı kılınamıyor. Bu kapsamda 5 asırlık geleneğin bozulmaması için farklı bir yöntem bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığından gerekli izinler alınarak Ramazan ayında Sivas'taki tüm cami hoparlörlerinden bu ilahi yayınlanıyor.

Minarelerden; "Ya Hannan, ya Mennan, ya Ze'l-cudi ve'l ihsan; Sebbit kulübena ale'l-iman, Nercü afveke ve'l-ğufran; Merhaba Merhaba, şehr-i Ramazan Merhaba; Merhaba Merhaba, şehr-i Sıyam Merhaba. Evvel Hü, Ahir Hü; Zahir Hü, Batın Hü; Kul ya Hü, ya Hü, ya Men Hü Hak" ilahisi ve kelime-i tevhit-i yankılandı. Minarelerden yankılanan ilahiyle birlikte tarihi kent meydanında mest eden görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN