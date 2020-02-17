Covid-19 endişesine karşın Asya, Avrupa yükseldi

17.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:20

Covid-19 endişelerine karşın küresel piyasalar genel olarak yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Örgütü'nün son yaptığı açıklamaya göre Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 1,770'e yükselirken virüsten etkilenenlerin sayısı da 70,548'e çıktı.

Asya

Asya piyasaları Japonya hariç yükseldi. Japonya'nın gayri safi yurt içi hasılasının 2019'un son çeyreğinde yüzde 1.6, yıllık olarak ise 6.3 gerilediğinin açıklanmasının ardından Nikkie 225 yüzde 0.69 düştü.Asya piyasalarında kapanışta;Hang Seng yüzde 0.69,KOSPİ yüzde 0.06,Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 2.49S&P/ASX 200 yüzde 0.07 yükseldi.Dolar yen karşısında yüzde 0.10 artarak 109,84 düzeyinde.AvrupaAvrupa piyasaları Covid-19 endişelerine karşın yükselişle açıldı. Yatırımcılar aynı zamanda Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıklayacağı inşaat endüstrisi verilerini bekliyor. Avrupa piyasalarında;DAX yüzde 0.18,CAC 40 yüzde 0.17,FTSE 100 yüzde 1.27 artışla güne başladı.Euro dolar karşısında yüzde 0.10 artışla 1.0840'a yükselirken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.05 değer kaybederek 1.3039 düzeyinde.ABDABD piyasaları bugün Başkanlık Günü nedeniyle kapalı olacak.

Kaynak: DHA