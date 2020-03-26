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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi

Covid-19 endişeleriyle petrol yüzde 3.0'ten çok düştü

Covid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin 20 bin kişiyi aşması ve yayılmanın sürmesine bağlı endişelerle petrol fiyatları Perşembe günü yüzde 3.0'ten çok düştü.

26.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:47
Covid-19 endişeleriyle petrol yüzde 3.0'ten çok düştü

Covid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin 20 bin kişiyi aşması ve yayılmanın sürmesine bağlı endişelerle petrol fiyatları Perşembe günü yüzde 3.0'ten çok düştü.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, küresel petrol talebinin Mart ayında, günde ortalama 10.5 milyon varil azaldığını öngörüyor.

ABD Enerji Bilgilendirme Yönetimi'nin verilerine göre, ABD petrol stokları da 1.6 milyon varil genişledi.Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Salman ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, petrol piyasalarının istikrara kavuşması için, Kral'ın yapabilecekleri olduğunu söyledi ve bunu kendisine ilettiğini belirtti.

Piyasalardaki satış dalgasıyla, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.92 düşüşle 26.59 dolara gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 3.55 düşüşle 23.62 dolara kadar indi.


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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