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Covid-19, elektrikte online aboneliği de otomatik ödeme talimatını da artırdı

Koronavirüs pandemisi döneminde online elektrik aboneliği işlemleri ve otomatik ödeme talimatı arttı.

Covid-19, elektrikte online aboneliği de otomatik ödeme talimatını da artırdı
17.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:02
Koronavirüs pandemisi döneminde online elektrik aboneliği işlemleri ve otomatik ödeme talimatı arttı. CK Enerji Akdeniz Elektrik, pandemi öncesinde toplam abonelik işlemleri içinde payı yüzde 1,8 olan online abonelik oranın mayıs sonu itibarıyla yüzde 9'lara çıktığını ve bu dönemde ödemelerin otomatik talimatla yapanların oranının arttığını duyurdu.

Antalya, Burdur ve Isparta'da 1,8 milyondan fazla aboneye görevli tedarik şirketi olarak hizmet veren CK Enerji Akdeniz Elektrik, pandemi sürecinde online uygulamaları ile evde kalan müşterilerinin hayatını kolaylaştırdığını dikkat çekti. Müşterilerinin bu süreçte tüm iletişim kanallarından 'işlemlerini evden çıkmadan, online kanallardan gerçekleştirmeye' davet edildiğini hatırlatan işletme, evde kalan vatandaşların online uygulamalara yönelmesi ile pandemi öncesinde yüzde 1,8'lerde olan online abonelik işlemlerinin payının mayıs sonu itibarıyla yüzde 9'lara ulaştığını duyurdu.

DIŞARIYA ÇIKMADAN, BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE İŞLEM TAMAM

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, abonelik başlatma ve sonlandırma işlemlerinin şirket web sitesi, CK Akdeniz mobil uygulaması ve e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde yapıldığını anımsatarak "Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize online kanallardan hizmet veren altyapımız zaten mevcuttu. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın evde kaldığı bu dönemde biz bu hizmetlerimizi onlara bir kez daha anımsatmış olduk. Müşterilerimiz dışarıya çıkmadan, evlerinde birkaç dakika içinde güvenli ve kolay bir şekilde elektrikle ilgili pek çok taleplerine anında yanıt alabildiler. Bu dönemde online abonelik işlemlerinin toplam abonelik işlemleri içindeki payı yüzde 9'lara kadar ulaştı. Hedefimiz bu oranları çok daha yukarıya çekmek" dedi.

OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERENLERİN SAYISI ARTTI

Pandemi sürecinde fatura ödemelerinde otomatik ödeme talimatı sayısının da arttığına işaret eden Değerli, internet bankacılığı ve anlaşmalı bankaların ATM'leri, CK Akdeniz mobil uygulaması ve şirketin web sitesi üzerinden elektrik faturasını ödeyen tüketicilerin sayısının yükseldiğini dile getirdi. CK Enerji Akdeniz Elektrik'in müşterilerinin bankalar üzerinden yaptıkları online talimatlı işlemlerin oranı ocak ayında yüzde 55'ler düzeyindeyken nisan ayında yüzde 65,5'lere çıktığı belirtildi. Kovid-19'dan önce yüzde 24,9 olan banka tahsilatlarının payının da yüzde 30,5'lere ulaştığı ifade edildi. Bu dönemde MÜHİM'lerdeki tahsilat oranının yüzde 6,09'lardan nisan ayında yüzde 4,20'ler seviyesine gerilemesini ise CK Enerji Akdeniz Elektrik, gerçekleştirdikleri iletişim çalışmalarının etkisiyle tüketicilerin online kanallara yöneldiğini göstermesi olarak açıkladı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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