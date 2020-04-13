Covid-19: Ekvador'da 800 ceset gömülmek üzere evlerinden toplandı
Ekvador'un Guayaquil kentinde son 3 haftada 800'e yakın insan cesedi, evlerinden ve sokaklardan polis tarafından gömülmek üzere toplandı.
13.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:54
Ekvador'un Guayaquil kentinde son 3 haftada 800'e yakın insan cesedi, evlerinden ve sokaklardan polis tarafından gömülmek üzere toplandı.
Ülkedeki Covid-19 krizinin merkez noktası olan kentte, hastanelerle morgların doluluk oranı ve yakınlarının cenaze masraflarını karşılayamaması nedeniyle gömülemeyen yüzlerce insan için hükümet harekete geçti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com