Covid-19'dan ölen genç doktorun babası virüsü yendi
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Covid-19'dan ölen genç doktorun babası virüsü yendi

Korona virüse (Covid-19) yakalanarak hayatını kaybeden 35 yaşındaki Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü'nün Covid testi pozitif çıkan 61 yaşındaki babası, Malatya'daki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Covid-19'dan ölen genç doktorun babası virüsü yendi
14.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:29

Korona virüse (Covid-19) yakalanarak hayatını kaybeden 35 yaşındaki Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü'nün Covid testi pozitif çıkan 61 yaşındaki babası, Malatya'daki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü'nün 61 yaşındaki babası, virüsü tedavi gördüğü Malatya'da yendi.

28 Temmuz'da testinin pozitif çıkmasının ardından Malatya'ya getirilen Remzi Özlü, burada İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Covid-19 servisinde tedavi altına alındı. İlk etapta yoğun bakımda tedaviye alınan baba Özlü, daha sonra durumunun iyiye gitmesi ile normal servise alındı. Burada tedavilerin ardından son testi negatif çıkan Özlü, işlemlerinin ardından taburcu edilerek memleketine gitti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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