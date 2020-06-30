Covid-19'dan korunmak için takılan maske Haliç'te martıyı öldürüyordu
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Covid-19'dan korunmak için takılan maske Haliç'te martıyı öldürüyordu

Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten insanların korunmak için taktığı maske, Haliç'te bir martıyı az daha öldürüyordu.

Covid-19'dan korunmak için takılan maske Haliç'te martıyı öldürüyordu
30.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:45

Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten insanların korunmak için taktığı maske, Haliç'te bir martıyı az daha öldürüyordu. Martının boğazına dolanan maske, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Haliç'te temizlik çalışması yapan İBB temizlik ekipleri, bir martının boğazına korona virüsten korunmak için takılan maskenin dolandığını ve martının zor durumda olduğunu fark etti. Ekipler tarafından hemen müdahale edilerek karaya çıkarılan martının boğazındaki maske çıkarıldı. Martı daha sonra doğaya tekrar geri bırakıldı. O anları izleyenler ise Haliç'ten maske çıkmasına isyan ederek, "yok artık" yorumunda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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