Covid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anıldı

Covid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anıldı

ANKARA'da Medicana Ankara International Hastanesi çalışanları, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını törenle andı.

Medicana Ankara International Hastanesi, '14 Mart Tıp Bayramı' kapsamında pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anma töreni düzenlendi. Tüm doktorların siyah giyerek hazır bulunduğu törende, ambulansların siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Ankara Medicana Hastanesi Genel Müdürü ve Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, bu sene 14 Mart Tıp Bayramı'nı pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anabilmek adına bir araya geldiklerini söyleyerek, "Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını ruhlarını yad edebilmek, ileriye daha umutla bakabilmek adına bugün burada toplandık. 14 Mart Bayramımızı bu sene daha değişik bir şekilde kutlayalım istedik. Ne mutlu ki, gururla bugün 12 Mart'ta İstiklal Marşı'mızın 100'üncü yılını kutladığımız bugünde de aynı zamanda İstiklal Marşımızı okuyarak, 1 dakikalık da tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza, dostlarımıza bir vefa borcu ödeyelim, onları analım. 'Nice sağlıklı günlerde birlikte olalım' diyerek pandeminin bitmesinin umuduyla bir araya geldik. Hepinize bu güzel gün için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ