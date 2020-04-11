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Covid-19'dan etkilenen yerel radyocular KDK'ya başvurdu

Yeni tip Korana Virüs (Covid 19) salgınının ekonomik boyutlarından etkilenen yerel radyocular bir hak arama kurumu olan Ombudsmanlığa (Kamu Denetçiliği Kurumu) başvurarak dertlerine çare aramaya başladı.

11.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:42
Covid-19'dan etkilenen yerel radyocular KDK'ya başvurdu

Yeni tip Korana Virüs (Covid 19) salgınının ekonomik boyutlarından etkilenen yerel radyocular bir hak arama kurumu olan Ombudsmanlığa (Kamu Denetçiliği Kurumu) başvurarak dertlerine çare aramaya başladı.

Yerel radyoculardan, halkın avukatı Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) gelen başvurularda yerel yayıncılara can olan bölgesel reklamların işletmelerin tatil olmasıyla aksadığı ifade edildi. Yerel reklam ajanslarının da zor durumda olduğunun altının çizildiği başvurularda reklam anlaşmalarının askıya alındığı, alacakların tahsil edilemediği belirtildi.

Masraflar devam ederken kar azaldı, kredi başvuruları reddedildi

Yerel yayıncılar frekans kiraları, ofis masrafları, elektrik giderleri, telif ödemeleri, personel maaşları ve ekipman ücretleri derken batma noktasına geldiklerini söyleyerek bu nedenle bankalara kredi başvurularında bulunduklarını ifade etti. Ancak son dönemdeki gelir kaybından dolayı bilançolarında zarar görünen radyocular bankaların kredi taleplerine olumsuz yanıt verdiklerini dolayısıyla büyük bir çıkmaz içinde olduklarını belirterek, "Darda olduğumuz bu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın bu konudaki açıklamalarını baz alarak bankalara başvurduğumuzda kapıların kapanması bizleri derinden üzmektedir" ifadelerini kullandılar.

Yerel radyocular KDK'ya www.ombudsman.gov.tr üzerinden yaptıkları başvuruda kamu bankalarının yerel radyo ve reklam ajanslarına kredi kolaylığı sağlamasını, kurumların 'evde kal' spotlarını bedel karşılığı yerel yayın organlarında yayınlayarak destek olmasını, belediyelerin salgına karşı yaptıkları çalışmalarını halka, yerel yayınlarda reklam olarak yine bedel karşılığı iletmesini talep etti.

Yerel radyocuların başvurusunu KDK incelemeye aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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