HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Covid-19'dan etkilenen işletmelere 300 milyon dolar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Covid-19'dan etkilenen işletmelere üretim ve istihdamı artırmaya yönelik olarak 300 milyon dolar kaynak kullandıracak.

Covid-19'dan etkilenen işletmelere 300 milyon dolar
03.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:40

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Covid-19'dan etkilenen işletmelere üretim ve istihdamı artırmaya yönelik olarak 300 milyon dolar kaynak kullandıracak.

Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, Türkiye COVID-19 Kredi Limiti kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantörlüğünde 300 milyon dolarlık kredi sağlanmasını onayladı.

Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası tarafından altyapı, ulaşım, enerji, su, sürdürülebilir şehirler, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri ve imalat sektörleri dahil pek çok sektörde nakit akışını destekleyecek bir ürün olarak sunulacak yeni kredi ile işletmelerin; giderler, stoklar veya ticari alacaklar gibi kısa vadeli ödemelerinden kaynaklanan likidite zorluklarını aşmasına katkı sunulması hedefleniyor.Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, krediyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bankamız tarafından kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin edilen uluslararası kaynaklar, ülkemizin üretim potansiyelinin artırılması ve koronavirüs salgınının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki etkilerinin dengelenmesi için ülke olarak topyekün yürüttüğümüz çabaya destek olacak. "Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan temin ettiğimiz bu kredi çerçevesinde Bankamız doğrudan büyük işletmelere ve seçilecek aracı finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimizin omurgası olan, salgın nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan KOBİ'lere destek sunacak. "Kalkınma bankacılığı misyonumuz doğrultusunda, COVID-19 salgının ilk etkilerinin görülmeye başlamasından itibaren uzun yıllardır ilişkide olduğumuz uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları ile salgınla mücadele kapsamında ayırmış olduğu fonlardan Türkiye'ye yönelik kaynak temin etmek üzere görüşmelere başladık ve bu krediyle ilk sonucumuzu almış olduk. "Bankamızın istikrarlı yapısı ile sağladığı uluslararası kaynakların salgının etkilerinin bertaraf edilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Bankamıza sağladığı bu krediyi;salgın nedeniyle gelir ve iş kaybına uğrayan, finansman güçlüğü yaşayan KOBİ'ler öncelikli olmak üzere işletmelere sunarak üretim ve istihdamın istikrarlı çizgiye dönmesini destekleyeceğiz."Asya Altyapı Yatırım Bankası Yatırım Operasyonları Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon dolar tutarında sağlanan kredinin Banka tarafından doğrudan ve aracı finans kuruluşları üzerinden işletmelere kullandırılacağını belirtti ve ekledi:

"Türkiye'nin reel sektöre kısa vadeli likidite sağlama çabalarını destekleyen bu proje, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde şirketlerin ihtiyaç duydukları finansmana erişimini artırmaya ve tedarik zincirindeki bozulmaların etkilerini azaltmaya yardımcı olacak. Sağladığımız finansman, Türkiye'de ekonomik iyileşme ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan KOBİ'lerin direncini artıracak." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Ekonomi
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar Ekonomi
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Ekonomi
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı Ekonomi
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Ekonomi
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Ekonomi
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi: 2 ölü, 73 kişi yaralandı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi: 2 ölü, 73 kişi yaralandı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Haziranda zam şampiyonu taze fasulye oldu
Haziranda zam şampiyonu taze fasulye oldu
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Buse Varol Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Milli Karar Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Covid-19'dan etkilenen işletmelere 300 milyon dolar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 14:08:27. #1.15#
title