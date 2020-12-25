Covid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara destek kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Covid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara destek kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

25.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:27
Covid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara destek kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilecek sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere doğrudan hibe ve iş yeri kira desteği sağlanacak.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilecek sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere doğrudan hibe ve iş yeri kira desteği sağlanacak.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, 24 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere korona virüs salgını nedeniyle verilecek desteklere ilişkin kararın usul ve esaslarının belirlendiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik Başkanı Bedir Limon, "Devletimizin vereceği hibe desteği ile ilgili daha açık ve anlaşılır olması açısından, basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın mesleğine bakılmaksızın tamamı destekten faydalanacak. Esnaf destek paketi içerisinde gerçek usulde (işletme ve bilanço esasında) vergilendirilmiş olan esnaflarımız ise; açıklanan Nace kodu ve faaliyetinde mesleği icra eden esnaf ve sanatkarlarımız hibe desteğinden faydalanabilecek" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan destek programı çerçevesinde desteklerin doğrudan hibe ve kira desteği olarak verileceğini de hatırlatan Başkan Limon, "Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık bin lira olarak belirlenirken, destekten 14 Aralık 2020 itibarıyla esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek" diye konuştu.

Başkan Limon açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a esnaf ve sanatkarlar adına teşekkürlerini ileterek, "Beklentilerimiz kısmen karşılanmıştır. İnanıyoruz ki, diğer beklentilerimiz de karşılık bulacaktır" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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