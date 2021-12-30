Covid-19'da 'yılbaşı' endişesi

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Yılbaşıyla beraber kapalı alanlarda kalabalıklar oluşacağından endişeliyim. O yüzden de halkımıza bu konuda hassasiyet öneriyorum. Lütfen, kalabalıklarda bulunmasınlar" dedi. Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk de yılbaşında büyük kitlelerin bulunduğu eğlencelerin olmaması gerektiğini belirtti.

Yılbaşı kutlamaları ile ilgili DHA'ya konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "En büyük endişem; bu aslında. Yılbaşıyla beraber kapalı alanlarda çok sayıda kalabalıklar oluşacağından endişeliyim. O yüzden de halkımıza bu konuda hassasiyet öneriyorum. Lütfen, kalabalıklarda bulunmasınlar. Kalabalık mekanlarda eğlenmeyip, daha sakin bir yılbaşı geçirmeleri kendileri için iyi olur çünkü sonrasında artış olabileceği endişesi bizlerde de var. Yılbaşında kapanma ya da kısıtlama ile ilgili böyle bir gündemimiz yok. Bu konuda net bir şey söylemem ama kapanma adına bir şey konuşmamız söz konusu olmayacaktır" dedi.

Vakalar ile birlikte hastaneye başvuru sayısının da arttığını kaydeden Prof. Dr. Oğuztürk, "Hastaneye başvuru oranları yüzde 50-75 oranında arttı. Gelen vakaların hepsinin koronavirüs olduğunu söylemek çok gerçekçi olmaz çünkü 'Omicron' ile grip semptomları birbirleriyle karıştırılabilecek bir boyuta geçti. Eğer bir kişide baş ağrısı, burun akıntısı, boğazda gıcıklanma, halsizlik, hapşırma, kas eklem ağrıları varsa bu kişi grip ya da 'Omicron' olabilir. En reel yaklaşım, PCR testi yaptırmasıdır. Eğer 'Gribim' diyerek hastaneye gitmezseniz, kısa süre içinde hastalığı bulaştırmış olabilirsiniz. Hastaneye başvuran hastaların yatış oranı arttı ama vaka sayısı kadar artmadı. Kontrolsüz bir artış durumu söz konusu değil. Vaka sayısı, yatış oranından 2 kat daha fazla" diye konuştu.