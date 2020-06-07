Covid 19'da "Evde Kadının Rolü ve İş Yaşamına Etkisi''
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Covid 19'da "Evde Kadının Rolü ve İş Yaşamına Etkisi''

İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi ortaklığı ile sosyal izolasyon döneminde ''Evde Kadının Rolü ve İş Yaşamına Etkisi'' konusuna dikkat çekmek adına 5 Haziran 2020 tarihinde bir webinar düzenledi.

Covid 19'da
07.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:22

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi ortaklığı ile sosyal izolasyon döneminde webinar düzenlendi. Sosyal izolasyon döneminde evden çalışan kadınların yaşadıkları sorunların konuşulduğu webinarda CitiPR Ajans Başkanı Derya Aslan ve Feveran İletişim Kurucu Ortağı Tülin Çeneli Dönmez gençlerle buluştu.

''İletişimciler olarak üzerimize düşen görevi yapmalıyız''

Gençlere seslenen ajans başkanlarından Feveran İletişim Kurucu Ortağı Tülin Çeneli Dönmez öğrencilere; ''Kadın olmanın getirdiği zorlukları dönem dönem yaşıyoruz. Sosyal izolasyon sürecinde İletişim profesörü olarak bize düşen kadın ve erkeğin eşit bir konumda olmasını sağlamak. Biz, kadınların çoğunlukta olduğu bir sektörde yer alıyoruz. Bu nedenle erkek egemen sistemin kadınların iş gücüne dahil olması ile evrileceğini düşünüyorum. İletişimciler olarak uzun soluklu projelerle üstümüze düşeni yapmalıyız.'' diyerek sözü CitiPR Ajans Başkanı Derya Aslana bıraktı.Derya Aslan ''Kadının ev ve iş yükünün sosyal izolasyon döneminde daha fazla arttığına kanaat getirdi. Bu dönemde sosyal izolasyon sebebiyle kadının iş hayatında ve evde yaşadığı eşitsizliklere karşı artık ses çıkarmaları gerektiğini belirterek bu bağlamda bu sorunu çözmek adına cinsiyet ayrımcılığına değil cinsiyet eşitliğine vurgu yapmamız gerektiğinin'' altını çizdi.

Konuşmacılarımız; "Öğrencilerin kaliteli iletişimi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünün kalitesini gösterdiğinin altını çizerek, proje oluşturucusu öğrencileriniz Miray Badem, Yağmur Kıyırlı, Cengiz Yanboludan, Aybüke Kaya, Uğurcan Karadağ, Senay Telek ve sizi tebrik ederim" diyerek, etkinliğin yarattığı farkındalıktan ötürü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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