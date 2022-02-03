Covid-19'da en sıkıntılı branş kadın doğum oldu

TÜRK Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Sekreteri Dr. Volkan Kurtaran, pandemide en sıkıntılı branşın kadın doğum olduğunu söyledi. Hem anne hem de karnındaki bebekle ilgilendiklerini, doğum salonlarının çok kalabalık olduğunu ifade eden Dr. Kurtaran, "Bu nedenle bulaş riskinin çok fazla olması sıkıntımızın en büyüğü" dedi.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kars Şubesi ve Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı iş birliği ile düzenlenen '1'inci Kafkas Kadın Doğum Sempozyumu' başladı. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans salonundaki sempozyuma katılan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Sekreteri Dr. Volkan Kurtaran, şöyle konuştu:

"Kars başta olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşlarımızın kadın sağlığı konusunda gerekli sağlık hizmeti almasını sağlamak olduğunu vurgulamak isterim. İlkini pandemi sürecinde yaptık, yoğun pandemi sürecinde Omicron'un baş gösterdiği bugünlerde kadın sağlığı, anne sağlığı ve bebeklerin en iyi şekilde doğuma hazırlanması ve doğum sürecinin gerçekleştirilmesi olduğunu belirtmek istiyorum."