COVID-19'da belirti göstermeyen taşıyıcılar büyük risk altında Tüm dünyayı aylar önce etkisi altına alan ve Türkiye'de halen vaka sayıları artarak devam eden COVID-19 virüsü, hastalığa yakalananların yanı sıra belirti göstermeyen taşıyıcılar için de büyük tehlike oluşturuyor.

İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, koronavirüs belirtisi olmayan pozitif kişilerde; artan beyin kanaması ve inme gibi riskleri hatırlatarak, gençler dahil kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı ve belirtisiz koronavirüs durumlarına karşı mutlaka antiviral etkili bitkisel özütleri önerdi.

COVID-19'la mücadelede İtalyan bilim insanlarının virüsle ilgili herhangi bir semptom göstermeyen hastalar üzerinde yaptığı klinik çalışmalar sonucu, nar kabuğu özütü içerikli pastilin %91 oranında antiviral etkilerinin ispatıyla beraber gözler bitkisel içerikli koruyuculara çevrildi.

İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci ; ''Korona virüsünün ilk kuluçka merkezinin tükürük ve boğaz hattı olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu hat üzerinden gerçekleştirilecek bir müdahaleyle virüs yayılmadan önünü kesmek mümkün. Nar kabuğu özütü içeren pastil ağız içerisinde bir bariyer oluştururak 3. günde virüsü %91 oranında öldürüyor" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, yeni normalleşme sürecinde tehlikenin halen devam ettiğini, özellikle asemptomatik kişilerin gelecekte kendilerinde oluşabilecek farklı hastalıklara davetiye çıkardığını söyledi. Terekeci; "Bu bireyler sadece beslenme ve hayat şekillerini değiştirmekle kalmamalı, aynı zamanda fitoterapide öne çıkan bitkisel özütleri de kullanmalı. Nar kabuğu, zerdeçal, zencefilin yanı sıra, kekik ve laden gibi bitkilerin içerisindeki aktif özütlerin immun sistem üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini klinik olarak biliyoruz. Bitkilerden tedavi edici ve koruyucu faydayı almak için; besin olarak tüketmek yerine, bu bitkisel özütlerin standardize edilmiş aktif içeriklerini içeren ürünleri almak gerekir.

Kaynak: Bültenler