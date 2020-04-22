Covid-19: Çin'de Rusya ile sınırı olan Harbin şehrine giriş çıkışlar yasaklandı Çin'in Rusya sınırında bulunan 10 milyon nüfuslu Harbin şehri Covid-19 salgınına karşı yerleşim bölgelerine giriş çıkış yasağı getirdi.

Çin'in Rusya sınırında bulunan 10 milyon nüfuslu Harbin şehri Covid-19 salgınına karşı yerleşim bölgelerine giriş çıkış yasağı getirdi.

Heilongjiang bölgesinin başkenti Harbin'de yasak, kentte yaşamayanları ve plakaları kente ait olmayan araçları kapsıyor. Şehir daha önce de yurt dışından ya da salgının en fazla görüldüğü bölgelerden gelen kişilere izole olma zorunluluğu getirmişti. Euronews.com'da Görüntüle