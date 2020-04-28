Covid-19 Canlı anlatım | Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler: Türkiye ABD'ye yardım gönderiyor Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında vaka sayısı 28 Nisan tarihi itibariyle 3 milyonu, can kaybı ise 211 bini geçti. Bugüne kadar Covid-19'u yenerek iyileşen toplam hasta sayısı ise 894 bin oldu. Koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında vaka sayısı 28 Nisan tarihi itibariyle 3 milyonu, can kaybı ise 211 bini geçti. Bugüne kadar Covid-19'u yenerek iyileşen toplam hasta sayısı ise 894 bin oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 27 Nisan itibariyle Covid-19 nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 2 bin 900'e yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle