Covid-19 Canlı anlatım | Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler: İtalya önlemleri hafifletiyor
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Covid-19 Canlı anlatım | Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler: İtalya önlemleri hafifletiyor

Dünyada yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında vaka sayısı 27 Nisan tarihi itibariyle 3 milyona yaklaştı, can kaybı ise 207 bini geçti. Türkiye ve dünyada Covid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeler

27.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:36
Covid-19 Canlı anlatım | Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler: İtalya önlemleri hafifletiyor

Dünyada yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında vaka sayısı 27 Nisan tarihi itibariyle 3 milyona yaklaştı, can kaybı ise 207 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 26 Nisan itibariyle Covid-19 nedeniyle 99 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 2 bin 805'ya yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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