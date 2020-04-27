Covid-19 Canlı anlatım | Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler: İtalya önlemleri hafifletiyor Dünyada yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında vaka sayısı 27 Nisan tarihi itibariyle 3 milyona yaklaştı, can kaybı ise 207 bini geçti. Türkiye ve dünyada Covid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeler

Dünyada yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında vaka sayısı 27 Nisan tarihi itibariyle 3 milyona yaklaştı, can kaybı ise 207 bini geçti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 26 Nisan itibariyle Covid-19 nedeniyle 99 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 2 bin 805'ya yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com