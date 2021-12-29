ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen ve Çanakkale'de sağlık hizmeti sunumunda görev alan hekimler, sağlık çalışanları ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin COVID-19 hastalığı ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi, pandemi yönetimi deneyimlerinin paylaşılması amacı ile hazırlanan "Covid-19 Çanakkale" Sempozyumunun açılışı yapıldı.

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyuma; Vali İlhami AKTAŞ, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan BAŞTÜRK, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Okhan AKDUR ile Prof. Dr. Pelin KANTEN, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer KARAAYVAZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali KİRAZ, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan KESER, öğrenciler, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Covid-19 Çanakkale" sempozyumunun açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda; Vali İlhami AKTAŞ, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT ve ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan AKDUR tarafından birer konuşma yapıldı.

Yapılan konuşmaların ardından; Vali İlhami AKTAŞ tarafından İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan BAŞTÜRK'e plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Ayrıca Vali İlhami AKTAŞ, Covid-19 ve pandemi sürecinde sağlık hizmeti sunumuna katkı sağlayan ilimiz sağlık yöneticilerine ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm sağlık personellerine teşekkür etti.

"Covid-19 Çanakkale" sempozyumu; "Çanakkale ili ve hastanelerinde Covid-19 yönetimi", "Covid-19'da tanısal yaklaşım", "Covid-19'da tedavi yaklaşımları", "gebe ve çocuklarda Covid-19" ve "Covid-19'da sağlık hizmetlerinin durumu" oturumlarıyla devam etti.

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