Covid-19, Boğaziçi'ne Ders Oldu
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Covid-19, Boğaziçi'ne Ders Oldu

Koronavirüs salgını, Boğaziçi Üniversitesi yaz dönemi seçmeli derslerinden biri oldu.

Covid-19, Boğaziçi'ne Ders Oldu
11.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:15

Koronavirüs salgını, Boğaziçi Üniversitesi yaz dönemi seçmeli derslerinden biri oldu. Çalışmalarını misafir akademisyen olarak ABD Columbia Üniversitesinde sürdüren Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin'in vereceği online ders kapsamında Koronavirüs salgınının dünya ekonomilerine etkileri tüm yönleriyle ele alınacak.

Prof. Dr. Ceyhun Elgin; yaz döneminde yaklaşık yedi hafta sürecek "Contemporary Issues In Economic Policy" (Ekonomi Politikalarında Güncel Konular) dersinde Koronavirüs salgınının Dünya ekonomilerine etkisini anlatacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi'nin sorularını yanıtlayan Prof. Elgin, 4 Ağustos'ta başlayıp 14 Eylül'de sona erecek derse ilginin yoğun olduğunu belirterek:

"Pandeminin iktisadi etkileriyle araştırma boyutunda ilgileniyorum ve birkaç kurumda konuyla ilgili sunum da yaptım. Bu sırada ortaya çıkan bilgi birikimini de bir ders ile öğrencilerimize de aktarmanın faydalı olacağını gördüm." diye konuşuyor. Çalışmalarına dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında gösterilen Columbia Üniversitesinde misafir akademisyen olarak sürdüren bilim insanı, yeni seçmeli dersi şöyle anlatıyor:

"SALGININ İKTİSADİ ETKİLERİNİ ARAŞTIRIYORUM"

"Bu yaz döneminde ders verme niyetinde değildim. Ancak İktisat Bölümü'nün ek bir seçmeli ders açma durumu söz konusuydu. Öğretim üyelerine ders vermek isteyip istemedikleri soruldu. Pandemi döneminde, salgının iktisadi etkileriyle ilgili yakın zamanda üç araştırma yapmış biri olarak açıkçası konuyla ilgili gönüllü olarak seçmeli ders açmanın öğrenciler açısından iyi olabileceğini düşündüm. Boğaziçi'nde değil ama farklı birkaç kurumda konuyla ilgili sunum da yaptım."

"Böylelikle ortaya çıkan bilgi birikimini bir dersle öğrencilere de aktarmanın faydalı olacağını gördüm. Üniversitelerde öğrencilere anlattığımız derslerin önemli bir kısmı, olması gerektiği gibi, teorik düzlemde kalabiliyor. Bazen öğrenciler bu tip teorik derslerde güncelle bağ kurmakta zorlanabiliyor. Bu açıdan yeni dersimizin, içinde yaşadığımız dönemi ele alması nedeniyle öğrencilerimize ilginç geleceğine inanıyorum."

"GÜNCEL MAKALELER TARTIŞILACAK"

"Ders izlencesini hazırlarken kısa bir araştırma yaptım. Ancak gördüğüm kadarıyla dünyada -en azından yaz okullarında - COVID-19 ve iktisat politikası üzerine sıcağı sıcağına ders açılan kurumlar Harvard Üniversitesi, London School of Economics (LSE) ve New School for Social Research idi. Boğaziçi'nin de bunların arasına eklenmesi iyi oldu. Ders yaz okulu boyunca yaz okulu takvimine uygun olarak 4 Ağustos 14 Eylül arasında altı buçuk hafta kadar sürecek. Dersleri online olarak Zoom uygulaması üzerinden yapacağız. Genel olarak COVID-19 pandemisi üzerine geçen 3-4 ayda yazılmış akademik makale ve politika raporlarının sunulduğu, tartışıldığı bir ders olarak ilerleyeceğiz. Öğrencilerin notlandırmasını ise harfle yapacağız."

"SALGININ ETKİLERİ BEŞ BAŞLIKTA İNCELENECEK"

"Derse kısa bir giriş yapıp Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) raporlarının üzerinden geçtikten sonra derste beş konu başlığı altında ilerleyeceğiz. "Economics and Economies during COVID-19" bölümünde COVID-19 sonucu oluşan iktisadi krize karşı geliştirilen iktisat politikalarını ve hem teorik hem de pratik anlamda ortaya atılan bazı önerileri konuşacağız. "Gender Aspects" bölümünde toplumsal cinsiyet boyutuna odaklanacağız. Maalesef COVID-19'un yarattığı iktisadi etkiler bu açıdan oldukça asimetrik. Ardından "Labor Market Issues" başlığında salgının büyük yıkım yarattığı işgücünü tartışacağız."

"Uzaktan çalışma ve işsizlik bu bağlamda konuşacağımız konular arasında yer alıyor. İlerleyen hafta sıra "Other Economic Effects" bölümüne gelecek. Buradaysa salgının finansal dağılım ile gelir dağılımı etkilerine bakacağız. "Public Health Aspects" başlığında da halk sağlığı boyutlarına eğileceğiz. Halk sağlığı uzmanlığı apayrı bir formasyon gerektirse de iktisat bilimi araçları kullanılarak bu alana giren kimi akademik çalışmalar da son dönemde yapıldı. Boğaziçili öğrencilerimizin derse ilgisi çok iyi. Ayrıca sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla diğer üniversite öğrencileri de ilgi gösteriyor."

Kaynak: Space Mag

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