Covid 19 belirtileri nelerdir? Koronavirüs belirtileri nelerdir? Covid belirtileri nelerdir? Corona virüs belirtileri nelerdir?

Covid salgını nedeniyle bir çok vefat gerçekleşirken, erken teşhis virüsün etrafımıza yayılması konusunda çok büyük önem taşıyor. Covid 19 mutasyona uğradıktan sonra normal virüse göre %70 bulaşıcılığı artarken, bir çok insan belirtileri hakkında internette arama yapıyor. İnternette son dönemde en çok aranan sorular arasında " Koronavirüs belirtileri nelerdir? Covid 19 belirtileri nelerdir? Covid belirtileri nelerdir? Corona virüs belirtileri nelerdir? soruları öne çıkıyor.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa bir süre içerisinde dünyayı etkisi altına alan covid 19 yani bir başka ismiyle koronavirüs ulaştığı vaka sayılarıyla gündemimizde birinci sırada durmaya devam ediyor. Dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı 3 milyona yaklaşırken, vaka sayıları hızla yükselmeye devam ediyor. Koronavirüsün mutasyona uğradıktan sonra bulaşıcılığı %70 artarken, maske kullanımının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Son dönemde koronavirüs tedbirleri alınırken, uzmanlar şüphe taşıyan kişilerin yayılma sürecinde etkin rol oynadığını belirtiyor. Peki koronavirüs şüphesi taşıyan kişilerin dikkat etmesi gerekenler neler? Covid 19 belirtileri nelerdir?

KORONAVİRÜS (COVİD 19)BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuru Öksürük:Virüsün üst ve alt solunum yollarını etkilediği için ilk görülen belirti öksürüktür. Sık sık tekrarlayan kuru öksürük koronavirüsün ilk belirtisidir.

Yüksek Ateş: Virüsün vücuda girmesinin ardından en önemli ve belirgin özelliği ateştir.

Tat ve Koku Kaybı: Virüsün tat ve koku sinirlerini besleyen damarlara yaşattığı tahribattan dolayı

yaşanan belirtidir.

Kas, Eklem Ağrısı ve Yorgunluk: Virüsün etki ettiği yerler olan boğaz ve ciğerlere bağlı olarak boyun ve sırtta ağrı görülebilir.

Nefes Darlığı: Koronavirüsün en önemli belirtilerinden biri de nefes darlığıdır. Ciğerlerdeki etkisi fazla olan koronavirüs, belirtisi herkeste görülmemesinin yanı sıra nefes almada zorluk yaratabiliyor.

Mide Bulantısı ve İshal: Virüsün hedef aldığı hücredeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlanmış olduğundan pek fazla olmasada bazı hastalarda mide bulantısı ve ishal koronavirüsün belirtilerindendir.

Baş Ağrısı: Solunum yollarında yaşanan problemlere bağlı olarak baş ağrısı gözlemlenebilir.

Boğaz Ağrısı: Koronavirüs solunum yollarını etkilediğinden hastalığın belirtileri arasında gösterilen boğaz ağrısı, yüksek ateş ve öksürüğe göre daha az görülen belirtilerdendir.

Burun Tıkanıklığı: Gripte olduğu gibi koronavirüste de gözlemlenen burun tıkanıklığı uzun süre devam etmesi durumunda uzman desteği almanız önerilmektedir.

GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

1-3. Gün

Grip ve soğuk algınlığı belirtileri gösterebilir, vücut direnci düşükse mide bulantısı, kusma, ishal olabilir.

4. Gün

Boğaz ağrısının yanı sıra hafif baş ağrısı olabilir. Tat ve koku duyularında azalma gözlemlenebilir.

5. Gün

Boğaz ağrısı ve baş ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme zorlaşırken, eklem ağrıları başlar. Tat ve koku alma hisleri tamamen kaybolabilir.

6. Gün

Kuru öksürük başlarken, nefes almada zorlanma yaşanabilir. Konuşurken, yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Mide bulantısı ve ishal artış gösterir.

7. Gün

Ateş 38 dereceye yükselirken, öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Baş ağrıları ve eklem ağrıları artış gösterir.

8. Gün

Soluk alma çok güç hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır hissedilir. Ateş 38 derecenin üzerine çıkarken, kusma şiddetlenir.

9. Gün

Yüz ve dudaklarda mavileşme görülür. Tüm belirtiler şiddetle artar. Baş ağrısı, vücut ağrısı ve kusma çok şiddetli bir hal alır.

Belirtilerden bir veya daha fazlasını gösteren kişiler öncelikle kendisini karantinaya almalı, insanlar ile tamasta bulunmamalıdır. Daha önce temasta bulunduğu kişilere haber vermelidir. En yakın sağlık kuruluşu ile iletişime geçip sağlık görevlisinin verdiği talimatlara uymalıdır.