Covid-19: Avustralya Hindistan'daki vatandaşlarının ülkeye dönmesini yasakladı
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Covid-19: Avustralya Hindistan'daki vatandaşlarının ülkeye dönmesini yasakladı

Covid-19: Avustralya Hindistan'daki vatandaşlarının ülkeye dönmesini yasakladı
BBC - Haberler | Dünya

Avustralya, Covid-19 salgınının kontrolden çıktığı Hindistan'da bulunan vatandaşlarının ülkeye geri dönüşlerini yasakladı.

Avustralya, Covid-19 salgınının kontrolden çıktığı Hindistan'da bulunan vatandaşlarının ülkeye geri dönüşlerini yasakladı.

Yasağı delen Avustralya vatandaşlarına 5 yıla kadar hapis ve 66 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 51 bin Amerikan doları) varan para cezaları verilmesi öngörülüyor.

Yasak Pazartesi yürürlüğe girecek ve son 14 gün içinde Hindistan'da bulunmuş Avustralya vatandaşları ülkelerine giriş yapamayacak.

Sağlık Bakanı Greg Hunt kararın, Hindistan'da koronavirüs kapıp ülkeye dönen ve karantinada olan kişi oranına dayanarak alındığını ancak "bu kararı almanın hükümet için kolay olmadığını" belirtti.

Hafta başında Avustralya, Hindistan'dan gelen uçuşları durdurmuştu.

Hindistan'da şu anda 600'ü "hassas durumda" yaklaşık 9 bin Avustralya vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya basını, bunun, kendi vatandaşlarının ülkeye dönüşünü suç haline getiren ilk uygulama olduğunu vurguladı.

ABC'ye konuşan Avustralyalı doktor Vyom Sharmer, alınan kararın Hindistan'dan dönenlerin oluşturduğu tehditle orantısız olduğu yorumunu yaptı; "Ailelerimiz Hindistan'da ölüyor ve onları oradan çıkarmanın hiçbir yolu yok. Bu onları terk etmektir" dedi.

Sağlık Bakanı Hunt Hindistan'a solunum cihazı ve koruyucu ekipman göndermek üzere anlaştıklarını belirtti.

Hindistan'da kontrol çıkan salgında vaka sayısı 19 milyona ulaştı. Ülkede yaklaşık 200 bin kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen hafta günlük vaka sayıları 300 bin civarındaydı.

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