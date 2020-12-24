Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti
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BBC

Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti

24.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:01

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 500 bini geçtiği ilk kıta olan Avrupa'da koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor.

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 500 bini geçtiği ilk kıta olan Avrupa'da koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor.

Dünya genelindeki koronavirüs ölümlerinin yaklaşık yüzde 30'u Avrupa kıtasında yaşandı.

Sonbahar aylarında salgının yeniden etkisini artırmasıyla ölüm sayıları da ciddi yükselişlere sahne oldu.

Fransa'da Şubat ayında ilk koronavirüs vakasının bildirilmesinin ardından 8 ay içerisinde Avrupa genelinde 250 bin kişi yaşamını yitirmişti. Ölü sayısının 500 bine çıkması ise yalnızca 60 günde gerçekleşti. Yani son 2 ayda, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 katına çıktı.

Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve Rusya'daki Covid-19 ölümleri, Avrupa'daki toplam ölü sayısının yüzde 60'ını oluşturuyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 80 milyona yaklaşırken, hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1,75 milyona ulaşmak üzere.

Mutasyon endişe yarattı

İngiltere'de tespit edilen yeni koronavirüs varyantı ve sonbahar aylarından bu yana vaka sayılarındaki artış, kıta genelinde Covid-19 kısıtlamalarının gözden geçirilmesine neden oldu.





Yüzde 70 oranında daha hızlı yayıldığı belirlenen koronavirüs mutasyonu nedeniyle Noel öncesinde birçok ülke İngiltere'den gelecek yolculara sınırlarını kapatmıştı.

Danimarka ve Fransa'dan sonra İtalya'da da yeni varyantı taşıyan bir hasta tespit edildi. İtalya, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının en yüksek olduğu ülke konumunda.

Avrupa ülkeleri İngiltere'den gelecek yolcuları gözlem altında tutma ve karantina zorunluluğu getirme eğiliminde.





İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (NSO) son verilerine göre ülkede koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Dün 39 bin 237 yeni vaka tespit edilirken, 744 kişi daha yaşamını yitirdi.

Aralık başında İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısına kullanım onayı vererek aşının yaygın kullanımına ilk başlayan ülke olmuştu. İngiltere'yi ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler izledi. Ancak aşı henüz yüksek risk taşıyan yaşlılar ve sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti
BBC
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