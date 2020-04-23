Covid-19 aşısını Pakistan'da denemek isteyen Çinli firmaya tepki: Denek değiliz Çinli aşı üreticisi Sinopharm, üzerinde çalıştığı Covid-19 aşısının birinci ve ikinci aşama klinik deneylerinin ortaklaşa şekilde Pakistan'da gerçekleştirilmesi için Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsüne teklifte bulundu

Çinli aşı üreticisi Sinopharm, üzerinde çalıştığı Covid-19 aşısının birinci ve ikinci aşama klinik deneylerinin ortaklaşa şekilde Pakistan'da gerçekleştirilmesi için Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) teklifte bulundu.

NIH Başkanı Prof. Dr. Amir İkram, Dawn internet sitesine verdiği demeçte, Sinopharm Genel Müdürü Li Can'dan aldığı mektupta yer alan "Sinopharm, NIH'ın katılımcılar üzerinde birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri yapacak birikime sahip olduğunu düşünmektedir" ifadeleri aktardı. Euronews.com'da Görüntüle