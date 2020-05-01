Covid-19 aşısı üzerinde çalışan İngiliz firma: İşe yararsa ayda bir milyon üretiriz
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Covid-19 aşısı üzerinde çalışan İngiliz firma: İşe yararsa ayda bir milyon üretiriz

Covid-19 aşısı üzerinde çalışan İngiliz firma: İşe yararsa ayda bir milyon üretiriz
01.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:20

İngiliz Oxford Üniversitesi ile birlikte Covid-19 aşısı üretmek için çalışan Cobra Biologics şirketi klinik denemelerden başarılı sonuç elde edilirse ayda 1 milyon doz aşı üretebileceklerini söyledi.

İngiliz Oxford Üniversitesi ile birlikte Covid-19 aşısı üretmek için çalışan Cobra Biologics şirketi klinik denemelerden başarılı sonuç elde edilirse ayda 1 milyon doz aşı üretebileceklerini söyledi.

Cobra Biologics İcra Kurulu Başkanı Peter Coleman, mayıs ortasına kadar planlanan 200 litrelik aşı çalışmasının başarılı olması durumunda şirketin ayda 1 milyon doz üretmeye hazır olacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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