Covid-19 aşısı üzerinde çalışan İngiliz firma: İşe yararsa ayda bir milyon üretiriz

İngiliz Oxford Üniversitesi ile birlikte Covid-19 aşısı üretmek için çalışan Cobra Biologics şirketi klinik denemelerden başarılı sonuç elde edilirse ayda 1 milyon doz aşı üretebileceklerini söyledi.