Covid-19 aşısı: Tüm çocuklara aşı yapılması gerekiyor mu? - Haberler
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BBC

Covid-19 aşısı: Tüm çocuklara aşı yapılması gerekiyor mu?

BBC - Haberler | Sağlık
Covid-19 aşısı: Tüm çocuklara aşı yapılması gerekiyor mu?

Türkiye'de 5 Eylül itibarıyla 12 yaş üstü herkese COVID-19 aşı hakkı tanındı.

Türkiye'de 5 Eylül itibarıyla 12 yaş üstü herkese COVID-19 aşı hakkı tanındı.

Özellikle yüzyüze eğitimi desteklemek amacıyla, artık çocuklar, hem onları hem de yetişkinleri korumak için aşılanıyor.

Ancak çocuklar ve aşı konusunda kamuoyunda bilgi eksikliği ve kirliliği göze çarpıyor.

Buradan yola çıkarak, dünyada ve Türkiye'de gelinen noktayı derledik.

Çocuklara Covid aşısı yapılması güvenli mi? Gerekli mi?

Ve çocukların aşılanıp aşılanmaması salgını nasıl etkiler?

Haber - Video : Esra Yalçınalp

Grafik : Mesut Ersöz

BBC
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