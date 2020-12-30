Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu İlaçların tırlarla getirilmesi Tır kasasının açılması İlaç kolilerinin taşınması Kolilerin açılması Koliden çıkan aşılar Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarındaANKARA - Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına...
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu
İlaçların tırlarla getirilmesi
Tır kasasının açılması
İlaç kolilerinin taşınması
Kolilerin açılması
Koliden çıkan aşılar Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
ANKARA - Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen Covid-19 aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı