Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında

30.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:35

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu İlaçların tırlarla getirilmesi Tır kasasının açılması İlaç kolilerinin taşınması Kolilerin açılması Koliden çıkan aşılar Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarındaANKARA - Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına...

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu

İlaçların tırlarla getirilmesi

Tır kasasının açılması

İlaç kolilerinin taşınması

Kolilerin açılması

Koliden çıkan aşılar Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında

ANKARA - Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen Covid-19 aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.

Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Öznur Çalık Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Erkek Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:37:26. #1.15#
title