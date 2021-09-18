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Covid-19 aşısı olmayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: "BM Genel Kurulu'na katılacağım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Covid-19 aşısı olmayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro:

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, korona virüs (Covid-19) aşısı olmamasına rağmen BM Genel Kurulu'na katılacağını açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, korona virüs (Covid-19) aşısı olmamasına rağmen BM Genel Kurulu'na katılacağını açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentine gideceğini duyurdu. Bolsonaro, korona virüs (Covid-19) aşısı olmamasına rağmen BM Genel Kuruluna katılacağını ve konuşma yapacağını söyledi.

Öte yandan, Bolsonaro'nun BM Genel Kurulu'na katılmasına izin verilip verilmeyeceği belirsizliğini koruyor. New Yorklu yetkililer, BM Genel Kurulu'na katılım için aşı sertifikası gösterme şartı getirilebileceğini ifade etmişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise bu şartın ülke liderlerine dayatamayacağını belirtmişti.

Aşı karşıtı söylemleriyle sık sık gündem olan Bolsonaro, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasına rağmen aşı olmama yönündeki ısrarını sürdürüyor. - RIO DE JANEIRO

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