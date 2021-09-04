COVİD-19 AŞISI OLAN KIBRIS GAZİSİ ÇİFTÇİ: SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ

TÜRKİYE'de, Covid-19 aşılama oranında Muğla'dan sonra ikinci sırada yer alan Çanakkale'de, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hedef kitlenin tamamına ulaşabilmek için kapı kapı dolaşıyor.

TÜRKİYE'de, Covid-19 aşılama oranında Muğla'dan sonra ikinci sırada yer alan Çanakkale'de, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hedef kitlenin tamamına ulaşabilmek için kapı kapı dolaşıyor. Ekipler, aşı olmak istemeyen vatandaşları da ikna ederek, aşılıyor. Sağlık ekipleri, şuana kadar yan etkisi olduğu söylemlerinden etkilenerek aşı olmaktan korkan 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Suat Çiftçi'yi de ikna ederek, evine gidip ilk doz aşısını yaptı. Gazi Suat Çiftçi, bugüne kadar aşıyı ihmal ettiğini belirterek, "Son pişmanlık fayda etmez" dedi.

Ezine ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Suat Çiftçi, bazı kişilerin aşıların yan etkisi olduğunu söylemesi üzerine korktuğu için koronavirüs aşısı olmaktan vazgeçti. Türkiye'ye ilk aşıların geldiği dönemde 65 yaş üstü gruba öncelik tanınmasına rağmen Kıbrıs gazisi Suat Çiftçi aşı olmadı. Geçen süre içerisinde koronavirüste yaşanan vaka sayıları ve ölüm sayıları sonrası Suat Çiftçi aşı olmaya karar verdi. Sağlık ekipleri, geçtiğimiz gün telefon ile aradığı Suat Çiftçi'yi aşı olmaya ikna etti. Ezine ilçe Sağlık Müdürü Dr. Simay Karaca, aşı ekibiyle birlikte evine gittikleri Kıbrıs gazisi Suat Çiftçi'ye birinci doz aşıyı yaptı. Çiftçi'ye, 3 hafta sonra ise 2'nci doz aşı uygulanacak.

'AŞI OLMKATAN KORKTUM'

Sağlık ekiplerine teşekkür eden Kıbrıs gazisi Suat Çiftçi, "Aşı olmaktan korktum. Bazı kişiler aşının yan etki yaptığını söyledi. Bende aşı olmadım, ihmal ettim. Sağlık ekipleri beni aradı, aşı konusunda ikna ettiler. Zaten ikna etmeselerdi, ben artık aşı olmak için Sağlık Müdürlüğü'ne gidecektim. Korktuğum için bu aşıyı olmamıştım ama en sonunda sağlık ekibi telefon açtı. Evime kadar gelip, koronavirüs aşımı yaptılar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Sağlık ekiplerinin hepsine teşekkür ederim. Dünyanın en çalışkan ve muhterem insanları sağlıkçılar olmasa zaten hayat olmaz. Aşı olmayan vatandaşlar mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Yoksa son pişmanlık fayda etmez" dedi.

AŞILAMA ORANI YÜZDE 88,7'YE ULAŞTI

Çanakkale'de koronavirüsle mücadele kapsamında, en etkin mücadele yolu olarak gösterilen aşılamada, 461 bin olan hedef nüfusun yüzde 88,7'sine ilk doz aşıları yapıldı. Kentte yaklaşık 351 bin kişi iki doz aşısını olurken, yaklaşık 403 bin kişiye de birinci doz aşıları yapıldı. 3'üncü doz aşı yapılan kişi sayısı ise 116 bin. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye aşı haritasında Muğla'dan sonra maviye dönen ikinci il olan Çanakkale'de, yapılan birinci ve ikinci doz aşılar ile kente dışarıdan gelenlere yapılan aşıların toplamı 870 bini geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı