COVİD-19 AŞISI OLAN KIBRIS GAZİSİ ÇİFTÇİ: SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

COVİD-19 AŞISI OLAN KIBRIS GAZİSİ ÇİFTÇİ: SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de, Covid-19 aşılama oranında Muğla'dan sonra ikinci sırada yer alan Çanakkale'de, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hedef kitlenin tamamına ulaşabilmek için kapı kapı dolaşıyor.

TÜRKİYE'de, Covid-19 aşılama oranında Muğla'dan sonra ikinci sırada yer alan Çanakkale'de, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hedef kitlenin tamamına ulaşabilmek için kapı kapı dolaşıyor. Ekipler, aşı olmak istemeyen vatandaşları da ikna ederek, aşılıyor. Sağlık ekipleri, şuana kadar yan etkisi olduğu söylemlerinden etkilenerek aşı olmaktan korkan 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Suat Çiftçi'yi de ikna ederek, evine gidip ilk doz aşısını yaptı. Gazi Suat Çiftçi, bugüne kadar aşıyı ihmal ettiğini belirterek, "Son pişmanlık fayda etmez" dedi.

Ezine ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Suat Çiftçi, bazı kişilerin aşıların yan etkisi olduğunu söylemesi üzerine korktuğu için koronavirüs aşısı olmaktan vazgeçti. Türkiye'ye ilk aşıların geldiği dönemde 65 yaş üstü gruba öncelik tanınmasına rağmen Kıbrıs gazisi Suat Çiftçi aşı olmadı. Geçen süre içerisinde koronavirüste yaşanan vaka sayıları ve ölüm sayıları sonrası Suat Çiftçi aşı olmaya karar verdi. Sağlık ekipleri, geçtiğimiz gün telefon ile aradığı Suat Çiftçi'yi aşı olmaya ikna etti. Ezine ilçe Sağlık Müdürü Dr. Simay Karaca, aşı ekibiyle birlikte evine gittikleri Kıbrıs gazisi Suat Çiftçi'ye birinci doz aşıyı yaptı. Çiftçi'ye, 3 hafta sonra ise 2'nci doz aşı uygulanacak.

'AŞI OLMKATAN KORKTUM'

Sağlık ekiplerine teşekkür eden Kıbrıs gazisi Suat Çiftçi, "Aşı olmaktan korktum. Bazı kişiler aşının yan etki yaptığını söyledi. Bende aşı olmadım, ihmal ettim. Sağlık ekipleri beni aradı, aşı konusunda ikna ettiler. Zaten ikna etmeselerdi, ben artık aşı olmak için Sağlık Müdürlüğü'ne gidecektim. Korktuğum için bu aşıyı olmamıştım ama en sonunda sağlık ekibi telefon açtı. Evime kadar gelip, koronavirüs aşımı yaptılar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Sağlık ekiplerinin hepsine teşekkür ederim. Dünyanın en çalışkan ve muhterem insanları sağlıkçılar olmasa zaten hayat olmaz. Aşı olmayan vatandaşlar mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Yoksa son pişmanlık fayda etmez" dedi.

AŞILAMA ORANI YÜZDE 88,7'YE ULAŞTI

Çanakkale'de koronavirüsle mücadele kapsamında, en etkin mücadele yolu olarak gösterilen aşılamada, 461 bin olan hedef nüfusun yüzde 88,7'sine ilk doz aşıları yapıldı. Kentte yaklaşık 351 bin kişi iki doz aşısını olurken, yaklaşık 403 bin kişiye de birinci doz aşıları yapıldı. 3'üncü doz aşı yapılan kişi sayısı ise 116 bin. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye aşı haritasında Muğla'dan sonra maviye dönen ikinci il olan Çanakkale'de, yapılan birinci ve ikinci doz aşılar ile kente dışarıdan gelenlere yapılan aşıların toplamı 870 bini geçti.

COVİD-19 AŞISI OLAN KIBRIS GAZİSİ ÇİFTÇİ: SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ
COVİD-19 AŞISI OLAN KIBRIS GAZİSİ ÇİFTÇİ: SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ
COVİD-19 AŞISI OLAN KIBRIS GAZİSİ ÇİFTÇİ: SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ
COVİD-19 AŞISI OLAN KIBRIS GAZİSİ ÇİFTÇİ: SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Yaşar Güler Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Derya Şensoy Haluk Levent Ferhan Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
COVİD-19 AŞISI OLAN KIBRIS GAZİSİ ÇİFTÇİ: SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 15:42:06. #1.15#

title