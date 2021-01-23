Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu
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Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu

23.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:21
Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu

VAN Erciş'te yaşayan Gülendam Macit (90), İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekibince kendisine Covid-19 aşısı yapılmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu yazdı.

VAN Erciş'te yaşayan Gülendam Macit (90), İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekibince kendisine Covid-19 aşısı yapılmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu yazdı.Türkiye genelinde aşılama çalışmalarına devam edilirken, Van'ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sahil Kent Mahallesi'nde oturan, 21 torun ve 10 çocuk sahibi Gülendam Macit, Covid-19 aşısı yapmaya gelen sağlık çalışanlarına, pandemi sürecinde çok çalıştıkları ve kendisine ulaştıkları için teşekkür etti. Gülendam Macit, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bütün sağlık personeli için torunu Gamze Macit'e teşekkür mektubu yazdırdı. Macit'in yazdırdığı mektup, sağlık görevlilerince Bakan Koca'ya ulaştırılmak üzere teslim alındı. Macit, "Yaşım 90 ve evden çıkamıyorum. Eve kadar gelip bana aşı yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Sağlıkçılarımız çok yoruluyor. Ben okuma, yazma bilmem. Torunum Gamze aracılığıyla Sağlık Bakanı'mıza ve sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu yazdım. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

- Van

Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu
Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu
Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu
Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu
Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu
Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu
Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu
Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu
Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu
Covid-19 aşısı olan Gülendam nineden teşekkür mektubu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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