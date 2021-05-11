Covid-19 aşısı olan Alman Bakan korona oldu
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Covid-19 aşısı olan Alman Bakan korona oldu

Covid-19 aşısı olan Alman Bakan korona oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Geçtiğimiz ay korona virüs (Covid-19) aşısı yaptıran Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Geçtiğimiz ay korona virüs (Covid-19) aşısı yaptıran Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer korona virüse (Covid-19) yakalandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Seehofer'in testinin pozitif çıktığını ve evinde karantinada bulunduğunu belirtti. Alter, 71 yaşındaki Seehofer'da hastalığın belirtilerinin ise henüz görülmediğini ifade etti.

Öte yandan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili politikacı, 14 Nisan'da Biontech/Pfizer aşısının ilk dozunu yaptırmıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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