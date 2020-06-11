Covid-19 Aşısı Neden Hala Hazır Değil? Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile mücadele edebilecek bir aşı ve ilaç adına pek çok haber ile karşılaşıyoruz.

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile mücadele edebilecek bir aşı ve ilaç adına pek çok haber ile karşılaşıyoruz. Her gün birbirinden farklı gelişmeler ve detaylar kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki ama Covid-19 için geliştirilen aşılar neden hala hazır değil ve ne zaman hazır olacak? İşte Covid-19 aşısı hakkında bilinen tüm detaylar!

Covid-19 Aşısı Ne Zaman Hazır Olacak?

Dünyanın dört bir yanından pek çok sağlık kuruluşu, araştırma merkezi ve üniversite yeni tip koronavirüs için aşı geliştirmelerini sürdürüyor. Bu noktada ülkemizde de yoğun bir çabanın olduğunu söyleyebiliriz.

Temel olarak aşılar, bir virüs ya da bir bakteriyi vücuda zararsız bir şekilde enjekte eder ve vücudun savunma hücreleri, enfekte edilen bu organizmaları tanımış olur. Bundan sonraki aşamada vücut virüs ya da bakteri ile maruz kalırsa onunla nasıl savaşması gerektiğini zaten öğrenmiştir.

On yıllardır kullanılan aşılama yöntemi, orijinal virüsün genetik kodlarının çözülmesinin ardından zararsız kısmı vücuda enjekte etme prensibi üzerine kuruludur. Bu noktada virüsün ağır semptomlar geliştirmeyecek hafif bir kısmının vücuda enjekte edildiğini belirtelim.

Bu noktada aslında sıklıkla duyduğunuz gibi pek çok yeni aşı bulunuyor ve aslında bunların kayda değer bir kısmı da başarılı sonuçlar sunuyor. Ancak hatırlatmamız gereken şey, aşı geliştirmelerinin fazlardan oluştuğudur. Yani hayvanlı klinik deneylerle başlayan çalışmaların ardından insanlı klinik deneylere geçilir ve bu süreç küçük bir insan grubundan daha büyük bir insan grubuna doğru yönelir.

Bunun altında yatan ana neden ise geliştirilen aşının etkilerini ve yan etkilerini gözlemlemektir. Tabii hali ile geniş bir zaman dilimine ihtiyaç duyulur. Şu an yapılan çalışmalar tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda ilerliyor olsa da normal koşullarda bir aşının geliştirme sürecinin gerçekten uzun yıllara yayılabileceğini vurgulamak gerekiyor.